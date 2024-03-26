Жители Камчатки могут принять участие в конкурсе "Символы евразийской интеграции"

АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представители Евразийской экономической комиссии объявили о проведении конкурса совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов “Символы евразийской интеграции”среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии