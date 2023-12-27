В России нужен контроль цен на автомобили, чтобы избежать ценового сговора поставщиков

В Совете Федерации РФ рекомендовали Министерству промышленности и торговли, а также Федеральной монопольной службе (ФАС) контролировать цены на автомобили для такси, если в России будет введено требование по их локализации.
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