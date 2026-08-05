Арестован глава «Мульти груп»: хищение $21 млн и дело Царукяна

Задержан генеральный директор концерна «Мульти груп» Седрак Арустамян. Как сообщает Sputnik Армения, в судебном порядке рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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