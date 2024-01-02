Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сеул выразил протест Токио из-за его прогноза цунами на островах Токто

Сеул выразил протест Токио из-за его прогноза цунами на островах Токто

Южная Корея выразила дипломатический протест Японии из-за прогноза цунами на островах Токто. По информации агентства Reuters, министр иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок сообщил, что метеорологическая служба Японии включила эти территории в прогностическую карту цунами.

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