БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вашингтон: Илон Маск представляет опасность для Америки

Вашингтон: Илон Маск представляет опасность для Америки

Миллиардер чует скорый крах Байдена и мешает Белому дому «пилить бабло» на помощи Украине Андрей Захарченко На фото: глава SpaceX Илон Маск (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Константин Блохин   Марат Баширов На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники заявило, что на фоне последних заявлений главы SpaceX Илона Маска о необходимости завершения конфликта на Украине путем уступок Киева требованиям Москвы и попыткой его компании переложить на Пентагон затраты по поддержанию работоспособности спутникового интернета Starlink для вооруженных формирований режима Зеленского, администрация президента США Джо Байдена может инициировать проверку деятельности бизнесмена.

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