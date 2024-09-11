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Ракеты кончаются: CNN высказался о наличии ATACMS у ВСУ

Ракеты кончаются: CNN высказался о наличии ATACMS у ВСУ

Телеканал CNN высказался о наличии ATACMS у ВСУ. Ракеты кончаются, уверяет источник, добавляя, что снарядов осталось не так много.

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