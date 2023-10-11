Крупнейший за Уралом комплекс по переработке отходов построят в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Российского экологического форума в Москве рассказал о работе по созданию в Приангарье инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
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