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Русский Днепропетровск

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Битва на Царь-горе. Почему поражение в Часовом Яре для ВСУ страшнее, чем «Орешник»

Радомир Маркуш 22 ноября 2024 г., 21:44   Более половины города под контролем нашей армии. У бандеровцев нет шансов выйти из «Часика» живыми На фоне «презентации Орешника» из информационной повестки выпали очень важные события в районе Артемовска, которые окажут огромное значение на ход военной кампании.

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