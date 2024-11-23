Битва на Царь-горе. Почему поражение в Часовом Яре для ВСУ страшнее, чем «Орешник»

Радомир Маркуш 22 ноября 2024 г., 21:44 Более половины города под контролем нашей армии. У бандеровцев нет шансов выйти из «Часика» живыми На фоне «презентации Орешника» из информационной повестки выпали очень важные события в районе Артемовска, которые окажут огромное значение на ход военной кампании.