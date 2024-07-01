Жителя Бурятии осудили за вырубку девяти лиственниц

Житель Бурятии осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Мужчина, проживающий в селе Петропавловское Джидинского района, был признан виновным в незаконной вырубке 9 лиственных деревьев в январе этого года.
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