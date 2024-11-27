Страдание ожидания.

Страдания зарубежных разведок, или вот сейчас придет Трамп и всех разгонит.Ну во-первых, никого он не разгонит, он только всегда обещает разогнать, а потом его аккуратно душат в объятиях представители глубинного государства и все его обещания остаются только обещаниями.