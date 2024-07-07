Евгений Латышонок объяснил причины ухода из "Краснодара" в 2019 году

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок рассказал о своем решении покинуть "Краснодар" в 2019 году. По словам голкипера, он понимал, что у него не будет шанса сыграть, поскольку тренеры отдали предпочтение другим игрокам - Дэну и Моте.