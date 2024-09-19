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Лишают элегантности: 5 вещей, которые лучше исключить из гардероба после 50 лет

Лишают элегантности: 5 вещей, которые лучше исключить из гардероба после 50 лет

Лишают элегантности: 5 вещей, которые лучше исключить из гардероба после 50 лет Алёна ЮрьеваКаждый возраст имеет свою уникальную прелесть, и то, что выглядит стильно и уместно на молодой девушке, может оказаться не самым удачным выбором для дамы зрелого возраста.

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