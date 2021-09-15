Незаконные гаражи убрали с улицы Ермакова

Чтобы решить вопрос о переносе контейнерной площадки подальше от места, где проводят время дети, во дворе дома по улице Ермакова ликвидировали незаконные гаражи.
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