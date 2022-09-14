Догазификация частного сектора: что нужно знать жителям Уссурийска

Догазификация частного сектора: что нужно знать жителям Уссурийска

В Уссурийске продолжается программа догазификации в частном секторе. Необходимые коммуникации будут прокладывать до февраля 2023 года, однако уже сейчас горожане могут подать заявку на подключение дома к голубому топливу.

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