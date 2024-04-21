Боксер Гарсия рассказал, что пил и курил каждый день перед боем с Хейни

Американский боксер мексиканского происхождения Райан Гарсия признался, что не вел здоровый образ жизни перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни, передает "Чемпионат".
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