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Боксер Гарсия рассказал, что пил и курил каждый день перед боем с Хейни

Боксер Гарсия рассказал, что пил и курил каждый день перед боем с Хейни

Американский боксер мексиканского происхождения Райан Гарсия признался, что не вел здоровый образ жизни перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни, передает "Чемпионат".

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