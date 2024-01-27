Соцфонд выплатил ветеранам по 50 тысяч рублей ко Дню освобождения Ленинграда

Социальный фонд РФ перечислил 56 тысячам ветеранов, проживающим в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике, юбилейную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.