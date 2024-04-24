Рынок растет на открытии, нефть балансирует у $89

Российский рынок открыл торги в среду, 24 апреля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавил 0,15% до 3444,73 пункта, индекс РТС поднялся на 0,6% до 1170,44 пункта.
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