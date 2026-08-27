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МИД России предупредил Британию об ответе на удары ВСУ ее оружием

МИД России предупредил Британию об ответе на удары ВСУ ее оружием

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Лондон о последствиях за передачу Киеву оружия, которым ВСУ потом бьют по России.

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Комментарии
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Александр Переверзев
Пошутили, или как?!
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3 н.