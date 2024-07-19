Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Также в СК хотят синхронизировать предоставление паспорта РФ и постановку на воинский учет Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного российского паспорта добавить еще одно: факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
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