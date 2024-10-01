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Царьград

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Глумился над русскими солдатами и поплатился. Тело наёмника ВСУ почти год остаётся в Авдеевке

Глумился над русскими солдатами и поплатился. Тело наёмника ВСУ почти год остаётся в Авдеевке

Тело глумившегося над русскими солдатами иностранного наёмника остаётся в Авдеевке почти год.В прошлом году в Авдеевке был ликвидирован американский наёмник ВСУ Итан Хантер Хертвек.

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