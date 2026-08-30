TVLine Pet Peeves: Why Do Female Characters Always Wake Up Looking Flawless?

In our latest TVLine Pet Peeves column, we take aim at a nagging annoyance for us: female TV characters waking up in perfect makeup.
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