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Эксперты рассказали, как можно получить перерасчет за недостаточно горячую воду

Эксперты рассказали, как можно получить перерасчет за недостаточно горячую воду

Температура горячей воды в жилом доме должна находиться в пределах 60–75 градусов. Допускаются небольшие отклонения: днем — до 3 градусов, ночью — до 5 градусов.

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