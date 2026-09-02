КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Ормузский пролив вновь оказался в эпицентре прямого военного столкновения: два танкера, пытавшиеся пройти водный путь без санкции Тегерана, подорвались на минах и охвачены огнем.
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