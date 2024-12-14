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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Xbox готовит на 2025 год еще три неанонсированные игры — одна из них мо...

Инсайдер: Xbox готовит на 2025 год еще три неанонсированные игры — одна из них мо...

Инсайдер: Xbox готовит на 2025 год еще три неанонсированные игры — одна из них может привести фанатов в полный восторгЧто касается подтверждённых релизов, игровая линейка от Xbox на 2025 года на данный момент состоит из Avowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages и Fable.

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