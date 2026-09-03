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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-министр Канады подколол «Торонто» во время речи о поездах: «Их построили, когда «Лифс» выигрывали Кубок Стэнли. Очень давно». Политик болеет за «Ойлерс»

Премьер-министр Канады Марк Карни в шутку подколол « Торонто » во время своего выступления о федеральных инвестициях в строительство вагонов для поездов Via Rail.

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