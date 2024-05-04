Диетолог рассказала, кому нельзя есть куличи

Пасхальные куличи и яйца рекомендуется не есть тем, кто страдает от аллергии, а также от индивидуальной непереносимости ряда продуктов, входящих в состав вышеуказанной еды, сообщила диетолог Альбина Комиссарова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии