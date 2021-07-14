Партия «Новые люди» представила кандидатов в Госдуму от Крыма

Партия «Новые люди» основана в 2020 году и первый раз участвует в парламентских выборах. «Новые люди» делают ставку на кандидатов, которые многого достигли в своей профессиональной области и идут в политику, чтобы масштабировать свой успешный опыт.
Партия «Новые люди» основана в 2020 году и первый раз участвует в парламентских выборах. «Новые люди» делают ставку на кандидатов, которые многого достигли в своей профессиональной области и идут в политику, чтобы масштабировать свой успешный опыт.
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