Генпрокуратура рассмотрит жалобу на отсутствие АЗС на платной дороге в Петербург

Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин направил генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой обязать госкомпанию "Автодор" привести в порядок инфраструктуру на платных трассах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии