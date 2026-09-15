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SPORT24.ru

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Журова: «Овечкин не использует спорт в политических манипуляциях, в России он может поддерживать любую партию»

Журова: «Овечкин не использует спорт в политических манипуляциях, в России он может поддерживать любую партию»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала негатив в адрес нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со стороны североамериканских представителей СМИ.

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