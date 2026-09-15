Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала негатив в адрес нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со стороны североамериканских представителей СМИ.
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Единая Россия - партия капитала, буржуазии: олигархов, бизнесменов, коррупционеров, евреев, ждунов, воров - потенциальных предателей Отечества. И кто скажет, что это не так?
У этих, проституток от спорта, нет ни совести, ни чести, ни Родины, ни Отечества, ни Сталинграда, ни Знамени Победы, ни самой Победы. Предатели! Чужие навсегда!