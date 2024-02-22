Экс-депутата и владельца группы компаний «Рольф» обвинили в коррупции и лишат активов

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ и решил передать в доход государства все активы мультидилера «Рольф», включая акции компании и доли в уставных капиталах связанных с ней организаций: ООО «Рольф моторс», ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф тех».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии