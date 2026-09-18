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Спорт Уик-Энд

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Луис Энрике идет дорогой Малкома? Бразильский полузащитник «Зенита» наращивает эффективность

Луис Энрике идет дорогой Малкома? Бразильский полузащитник «Зенита» наращивает эффективность

В матче 9-го тура РПЛ «Зенита» с «Балтикой» (3:2) хавбек «Зенита» Луис Энрике отличился на 49-й минуте, забив победный гол в ворота калининградских «моряков».

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