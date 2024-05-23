Сельскохозяйственные предприятия Камчатского края готовятся к весенне-полевым работам

В Камчатском крае продолжается активное развитие сельскохозяйственного производства. По данным ведущего сельскохозяйственного предприятия "Овощевод", в этом году планируется вырастить около 900 тысяч саженцев капусты, которые займут около 25 гектаров посевных площадей.
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