Сельскохозяйственные предприятия Камчатского края готовятся к весенне-полевым работам

В Камчатском крае продолжается активное развитие сельскохозяйственного производства. По данным ведущего сельскохозяйственного предприятия "Овощевод", в этом году планируется вырастить около 900 тысяч саженцев капусты, которые займут около 25 гектаров посевных площадей.