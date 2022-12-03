Как девушка сама сделала бюджетный ремонт в съемной хрущевке (фото до и после)⁠⁠

Ремонт можно выполнить по-разному: вложить немало средств и получить шикарную планировку или… обойтись ограниченным бюджетом и получить то же самое! И все это вполне реально осуществить даже без участия дизайнера, услуги которого также стоят денег.
Ремонт можно выполнить по-разному: вложить немало средств и получить шикарную планировку или… обойтись ограниченным бюджетом и получить то же самое! И все это вполне реально осуществить даже без участия дизайнера, услуги которого также стоят денег.
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