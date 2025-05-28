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Apple защитила миллиарды долларов от мошенников

Apple защитила миллиарды долларов от мошенников

Американская корпорация Apple рассказала об успешной борьбе с мошенниками в собственных сервисах. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте компании.

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