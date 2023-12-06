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ВСУ сбили наш Су-24 над морем, в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

ВСУ сбили наш Су-24 над морем, в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

- На Херсонском направлении ВСУ предпринимают попытки организовать эвакуацию раненых. Группы прибывают к известным точкам ВС России и, не дожидаясь прихода всех пострадавших собратьев, спасают тех, кого успели.

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Комментарии
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Г
Галина
А скабеева в &quot;60 минут&quot; просто внушает с экранов тв,что буквально всё у всу закончилось:и снаряды,и орудия,и танки,их самолёты мы ещё в прошлом году все уничтожили,морского флота у них и не было никогда.И деньги им уже никто не даёт.И ведь никак не спросить эту скабееву: а Белгородскую область два дня подряд утюжат КТО и ЧЕМ?А одновременно по 40 беспилотников на Крым КТО выпустил?А Донецк из рогаток обстреливают?!
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11 час.
ИФ
Имя Фамилия
Кому вы верите,Скабеева говорит только то что ей написали на листочке.а на бумаге потери 1 к 8.как в последний раз обменялись телами,знаете
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6 час.
ММ
Михаил Монько
а что нужно писать? усе пропало?
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4 час.

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