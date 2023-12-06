ВСУ сбили наш Су-24 над морем, в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

Г

Галина

А скабеева в "60 минут" просто внушает с экранов тв,что буквально всё у всу закончилось:и снаряды,и орудия,и танки,их самолёты мы ещё в прошлом году все уничтожили,морского флота у них и не было никогда.И деньги им уже никто не даёт.И ведь никак не спросить эту скабееву: а Белгородскую область два дня подряд утюжат КТО и ЧЕМ?А одновременно по 40 беспилотников на Крым КТО выпустил?А Донецк из рогаток обстреливают?!