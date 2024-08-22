Празднование Дня России: символика триколора и его значение для народа

Сегодня мы отмечаем важный праздник, связанный с символом российского государства - триколором. Этот знаменитый флаг олицетворяет многовековую историю России, ее героический дух и высокие моральные качества ее граждан.
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