Проверку обороноспособности Индии потребовал парламентарий после конфликта

Проведения комплексной проверки обороноспособности Индии, аналогичной комиссии после войны на Каргиле, потребовал лидер оппозиционного Конгресса в верхней палате парламента Малликарджун Харге, пишет 31 мая издание Economic Times.
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