Дмитрук: участник украинской делегации Украины пришёл на переговоры с шевроном СС

Нардеп сопроводил пост фотографией.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за уголовного преследования, сообщил в своем ТГ-канале, что один из членов украинской делегации якобы явился на переговорах в Стамбуле с шевроном с символикой нацистских отрядов СС.