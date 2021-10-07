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Куклы-толстушки, которые доказывают, что красоту лишними килограммами не испортишь

Куклы-толстушки, которые доказывают, что красоту лишними килограммами не испортишь

Близняшки Анна и Мария делают очаровательных кукол. Эти толстушки-оптимистки запоминаются всякому, кто взглянет на них.

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елена куприянова
Изумительные работы. Браво!!!
Регина Толстоброва
Замечательные работы, очень интересные.
Владимир Шевченко
Один позитив !
Irina Boldogn Pak (Pak)
Какая прелесть! Сплошной, позитив.😍🥰🤩
Ольга и Иван SEIFERT
Алла Дубинина
Очень позитивно- спасибо мастерицам!
Дина Лычагина (Левыкина)
Золотые ручки у девчат! Чудные куклы дарят позитив!

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