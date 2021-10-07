Куклы-толстушки, которые доказывают, что красоту лишними килограммами не испортишь

Сам себе мастерКуклы-толстушки, которые доказывают, что красоту лишними килограммами не испортишь Близняшки Анна и Мария делают очаровательных кукол. Эти толстушки-оптимистки запоминаются всякому, кто взглянет на них.Вернуться к статье78НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьелена куприяноваИзумительные работы. Браво!!!Регина ТолстоброваЗамечательные работы, очень интересные.ВШВладимир ШевченкоОдин позитив !Irina Boldogn Pak (Pak)Какая прелесть! Сплошной, позитив.😍🥰🤩Ольга и Иван SEIFERTАлла ДубининаОчень позитивно- спасибо мастерицам!Дина Лычагина (Левыкина)Золотые ручки у девчат! Чудные куклы дарят позитив!Комментировать
Свежие комментарии