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Арестович*: власти Украины находятся в состоянии «предсмертной лихорадки»

Арестович*: власти Украины находятся в состоянии «предсмертной лихорадки»

Украинское правительство сегодня находится в состоянии предсмертной лихорадки. О предсмертном состоянии властей Украины заявил бывший советник Офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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