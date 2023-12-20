Украинское правительство сегодня находится в состоянии предсмертной лихорадки. О предсмертном состоянии властей Украины заявил бывший советник Офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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