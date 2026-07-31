Пятница… Доброе утро!☀️ Сегодня мы провожаем июль - а так не хочется…. «Остановите лето….!»🥲.
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Пятница… Доброе утро!☀️ Сегодня мы провожаем июль - а так не хочется…. «Остановите лето….!»🥲.
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