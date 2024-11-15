А в Центре молодёжи фестиваль культур начался с исполнения гимна Российской Федерации. Очень радует, что для юных участников это не просто дань традиции, а настоящий позыв души.
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А в Центре молодёжи фестиваль культур начался с исполнения гимна Российской Федерации. Очень радует, что для юных участников это не просто дань традиции, а настоящий позыв души.