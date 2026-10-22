Перерасчет возможен при плохом качестве услуг или длительном отсутствии жильцов.В департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области разъяснили, в каких случаях жители региона могут законно уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- Препараты для сни...
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым