Как в шахте глубиной 300 м: синоптик Тишковец рассказал, как будет ощущаться рекордно высокое атмосферное давление

Несколько дней атмосферное давление в центре России будет бить рекорды.В связи с усилением сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию в пятницу, 7 февраля, в Москве и соседних регионах ожидается рекордно высокое давление.
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