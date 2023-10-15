Жанибек Алимханулы выиграл бой за два титула чемпиона мира

Жанибек Алимханулы нокаутировал Винченцо Гуальтьери в шестом раунде и к своему титулу чемпиона мира в среднем весе по версии WBO добавил пояс IBF/ Бой Алимханулы — Гуальтьери возглавил вечер бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (штат Техас).