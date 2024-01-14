В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли пенсионера из подвала гаража

12 января в послеобеденное время сотрудники ЕДДС уведомили поисково-спасательный отряд (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю о человеке, нуждающемся в срочной помощи - но находился в подвале гаража на улице Прогрессивной.
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