В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли пенсионера из подвала гаража

12 января в послеобеденное время сотрудники ЕДДС уведомили поисково-спасательный отряд (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю о человеке, нуждающемся в срочной помощи - но находился в подвале гаража на улице Прогрессивной.