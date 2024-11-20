В России планируют запустить аналог Apple Pay

Российские банки собираются предложить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбер», пишут «Известия» со ссылкой на заявление старшего вице-президента банка Дмитрия Малых.
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