В РФ за неделю зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре За последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев коронавируса, что на 29,8% больше по сравнению с предыдущей неделей, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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