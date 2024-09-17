В РФ за неделю зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре За последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев коронавируса, что на 29,8% больше по сравнению с предыдущей неделей, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.