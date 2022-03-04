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"Сейчас лучше не соваться туда": серьезное ДТП перекрыло оживленную дорогу Владивостока

"Сейчас лучше не соваться туда": серьезное ДТП перекрыло оживленную дорогу Владивостока

В социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) пользователи рассказали о серьезном ДТП, которое буквально перекрыло оживленную дорогу Владивостока.

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