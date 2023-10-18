В Кемерове собираются построить новую школу

О намерении построить новую школу сообщили власти областного центра.Новую школу собираются построить в городе Кемерово – об этом городские власти сообщили на странице губернатора региона Сергея Цивилева, отвечая на вопрос горожанки.
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